بشرى سارة لـ برشلونة.. عودة تير شتيجن إلى التدريبات

تلقى رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني خبرا سارا بعودة الحارس الأول مارك أندريه تير شتيجن إلى تدريبات الفريق اليوم.

جاء ذلك بعد أن أكمل الحارس الألماني عملية التعافي من آثار الجراحة التي خضع لها في نهاية الموسم الماضي، حيث تدرب مع الزملاء للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن يتم رفع مستوى البرنامج التدريبي لتير شتيجن على مر الأيام المقبلة، على أمل أن يصبح جاهزا لخوض مباراة الأسبوع المقبل ضد خيتافي.

وكان تير شتيجن قد قرر الخضوع لهذه الجراحة في ركبته اليمنى، مما كلفه الغياب عن منتخب ألمانيا منافسات يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بعد أن ارتأى التوقيت مناسبا لإجرائها، كونه لن يلعب كأساسي مع المنتخب في ظل وجود مانويل نوير أسطورة بايرن ميونخ.

وبحسب وصف صحيفة ماركا، فإن الحالة الاقتصادية السيئة لبرشلونة تجعل تدعيماته الحقيقية تأتي من غرف العلاج، حيث يحتاج النادي لجهود كل لاعب مصاب يمكنه العودة، مما يريح كومان في مواجهة وضع صعب للغاية.

ومن المنتظر أن ينضم المدافع أوسكار مينجويزا وصانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى تير شتيجن في قائمة اللاعبين المتاحين لمباراة خيتافي.

في الوقت ذاته لا يزال برشلونة بدون جناحيه أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومهاجمه الجديد سيرخيو أجويرو الوافد من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، وذلك لظروف الإصابة.

يذكر أن برشلونة كان قد تعاقد في الصيف مع أجويرو بالإضافة إلى المدافع إريك جارسيا والجناح ممفيس ديباي والظهير إيمرسون رويال، فيما خسر أسطورته ونجمه الأبرز ليونيل ميسي بعد فشله في تجديد التعاقد بسبب سقف الرواتب في الليجا، ليرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.