رغم إعلانه القائمة منذ 48 ساعة.. بيسيرو يرحل عن تدريب فنزويلا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 18:32

كتب : FilGoal

جوزيه بيسيرو

أعلن جورج خيمينيز رئيس الاتحاد الفنزويلي رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب المنتخب قبل أيام من خوض تصفيات كأس العالم 2022.

وكان بيسيرو قد أعلن قائمة مكونة من 55 لاعبا لخوض تصفيات كأس العالم الشهر المقبل الأرجنتين وبيرو وباراجواي منذ 48 ساعة.

وأوضح خيمينيز تفاصيل رحيل المدير الفني عن تدريب المنتخب خلال مؤتمرا صحفيا قائلا: "تلقينا خطابا من المدير الفني يطلب فيه فسخ تعاقده، تحدثنا معه وتفهمنا وجهة نظره، طلب منا وقتا لتحليل الأمر، ثم أخبرنا برحيله".

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وتولى بيسيرو -مدرب الأهلي السابق- تدريب فنزويلا في فبراير 2020.

ومنذ ذلك الحين قاد المنتخب المُلقب بـ "عنابي" في 10 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 3 وخسر 6.

وخلال كوبا أمريكا 2021 اكتفى الفريق بتحقيق نقطتين فقط من 4 مباريات تذيل بها ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت حينها البرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

وسبق لبيسيرو تولي قيادة النادي الأهلي المصري خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى يناير 2016 في 12 مباراة.

ويحتل منتخب فنزويلا المركز التاسع برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في تصفيات كأس العالم 2022.

ولم يسبق من قبل أن تأهل منتخب فنزويلا لكأس العالم من قبل.

جوزيه بيسيرو فنزويلا
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