تقرير سعودي: حارس إسباني على رادار النصر

كشف تقرير سعودي، أن حارس ريال بيتيس الإسباني جويل روبلز، على رادار نادي النصر.

وكان اسم النصر قد ارتبط مؤخرا بالتفاوض مع الأهلي لضم محمد الشناوي، وهو ما نفاه مصدر بالنادي لـ FilGoal.com، قبل أن يخرج مسلي آل معمر رئيس النادي لينفي أمر التفاوض.

واليوم الجمعة، قالت صحيفة الجزيرة السعودية عبر تويتر: "إدارة نادي النصر وضعت الحارس الإسباني جويل روبلز لاعب ريال بيتيس الاسباني ضمن اهتمامتها للتوقيع معه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدلاً من المصاب بيتي مارتينيز".

📑 | مصادر "الجزيرة" إدارة نادي #النصر وضعت الحارس الإسباني جويل روبلز لاعب ريال بيتيس الاسباني ضمن اهتمامتها للتوقيع معه قبل اغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بدلاً من المصاب بيتي مارتينيز. pic.twitter.com/LEguS9BwOh — رياضة - الجزيرة (@sport_jazirah) August 20, 2021

ويبلغ روبلز من العمر 31 عاما وانضم للفريق من إيفرتون الإنجليزي قبل 3 أعوام.

وتضم قائمة النصر 7 لاعبين أجانب من بينهم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز الذي تبعده الإصابة عن المباريات حتى نهاية العام الجاري.

ويخوض الشناوي موسمه الخامس مع الأهلي منذ عودته للفريق في 2016.

وشارك الشناوي في 105 مباريات مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وتوج الشناوي بـ12 لقبا مع الأهلي.

ويمتد عقده مع الفريق إلى 2025.