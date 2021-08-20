وكيل اللاعب لـ في الجول: ألتاي استلم البطاقة الدولية لـ أحمد ياسر ريان

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 16:23

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - ألتاي التركي

كشف نادر شوقي وكيل أعمال أحمد ياسر ريان استلام نادي ألتاي التركي للبطاقة الدولية للاعب.

وأوضح شوقي لـFilGoal.com أن أزمة إرسال البطاقة انتهت بعدما أرسلها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعار الأهلي مهاجمه أحمد ريان إلى ألتاي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار.

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ويحق لألتاي شراء عقد ريان مقابل مليوني دولار بعد نهاية الإعارة.

ولعب ريان معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا منذ يناير الماضي، قبل أن ينتقل منذ أيام إلى ألتاي.

وشارك ريان في 25 مباراة مع كليوباترا وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحتل ريان وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفا مبتعدا بأربعة أهداف عن المتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي.

وسجل ريان في شباك أستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي.

أحمد ياسر ريان ألتاي الأهلي
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