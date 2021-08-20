إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم

قررت قناة أون تايم سبورتس إيقاف المذيع مدحت شلبي حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشرت القناة عبر حسابها بيانا جاء فيه "انطلاقاً من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخاً لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، فقد قررت إدارة قنوات On Time Sports وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة On Time Sports 2 حتى نهاية الموسم".

وانتقد شلبي اتهام أشخاص لفرق بتفويت مباريات لصالح أندية أخرى، مما عرضه لهجوم شديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى شلبي، خلال فيديو نُشر صباح الجمعة، أن يكون هاجم الجمهور، مشيرا إلى أنه قصد بكلامه إعلاميين وصحفيين.

وأثير في الأيام الأخيرة الحديث عن تفويت مباريات في ظل صراع شرس بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.