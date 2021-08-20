ريال مدريد يحافظ على بنزيمة حتى 2023

أعلن ريال مدريد اليوم الجمعة تمديد عقد نجمه كريم بنزيمة حتى 2023.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وبذلك وقع الفرنسي على عقد جديد بدلا من السابق الذي كان يمتد إلى يونيو المقبل.

ويخوض المهاجم البالغ عمره 33 عاما موسمه الـ13 مع الفريق الإسباني الذي انضم له في 2009 قادما من ليون.

وشارك لاعب فرنسا في 560 مباراة مع ريال مدريد وسجل 281 هدفا وأرسل 144 تمريرة حاسمة.

وتوج بنزيمة بـ19 لقبا مع ريال مدريد.

وقالت تقارير في وقت سابق إن بنزيمة رفض تمديد عقده حتى 2024، بل أراد تجديده لموسم وحيد بعد 2022.

ويحتل بنزيمة المركز العاشر في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في المباريات مع ريال مدريد.

وهو خامس أكثر من سجل في تاريخ النادي الإسباني.

وسجل بنزيمة الهدف رقم 1000 لريال مدريد في البطولات الأوروبية حين زار شباك بازل السويسري في سبتمبر 2014.