قائمة باريس – استمرار غياب ميسي..ودخول دوناروما لأول مرة

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 13:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

صفقات باريس

الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي
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