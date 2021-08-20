قائمة باريس – استمرار غياب ميسي..ودخول دوناروما لأول مرة الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 13:57 كتب : عبد الرحمن فوزي صفقات باريس الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي نرشح لكم أخر الأخبار مؤتمر كلوب: كل التعازي لـ فابينيو..وهندرسون وتياجو تدربا جيدا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي مؤتمر توخيل: مشاركة لوكاكو وزياش وكانتي ضد أرسنال لم تتحدد بعد 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي ريال مدريد يحافظ على بنزيمة حتى 2023 26 دقيقة | ميركاتو الزمالك يطارد رقما لم يحققه في الدوري منذ عهد جروس 57 دقيقة | تقرير في الجول قائمة باريس – استمرار غياب ميسي..ودخول دوناروما لأول مرة ساعة | أوروبا السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا ساعة | الوطن العربي مؤتمر كومان: أنتظر الكثير من كوتينيو.. وبيدري جاهز لـ بلباو ساعة | الدوري الإسباني إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي 2 ساعة | الدوري الفرنسي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي الزمالك يطارد رقما لم يحققه في الدوري منذ عهد جروس ريال مدريد يحافظ على بنزيمة حتى 2023 التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة الونش وشيفو وأوباما والجزيري أمام كليوباترا الأكثر مشاهدة 1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها أمس اليوم غدا الدوري المصري 2 بيراميدز 0 أسـوان انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الحزم 2 الأهلي انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الفيصلي 1 النصر انتهت دوري أدنوك للمحترفين 0 العروبة الأماراتي 4 الوحدة انتهت دوري أدنوك للمحترفين 0 نادي الإمارات 1 شباب الأهلي دبي انتهت الدوري المصري - الأهلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سيراميكا كليوباترا - الزمالك لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإسماعيلي - وادي دجلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - إنبـي - طلائع الجيش لم تبدأ 21:00 الدوري الفرنسي - ستاد بريست 29 - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - سموحة - الجونة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الإنتاج الحربي - الاتحاد السكندري لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - البنك الأهلي - غزل المحلة لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - المقاولون العرب - مصر للمقاصة لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - ليفربول - بيرنلي لم تبدأ 13:30 قد ينال إعجابك