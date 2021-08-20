السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال آسيا والأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية في السعودية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى التزامه بقرار لجنة المسابقات والتي أقرت في 2018 لعب الأدوار الإقصائية بنظام الدورة المجمعة.

وقرر الاتحاد إقامة جميع الأدوار الإقصائية من جولة واحدة، وسيقام الدور ربع النهائي ونصف النهائي للمنطقة الغربية خلال الفترة ما بين 16 إلى 19 أكتوبر في السعودية.

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كما قرر الاتحاد إقامة ربع ونصف نهائي المنطقة الشرقية في كوريا الجنوبية خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر المقبل في السعودية أيضا.

ويعد فريق أولسن هيونداي الكوري هو حامل لقب البطولة، بعدما توج بها العام الماضي للمرة الثانية في تاريخه.