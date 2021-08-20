مؤتمر كومان: أنتظر الكثير من كوتينيو.. وبيدري جاهز لـ بلباو

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 13:21

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة

شدد رونالد كومان مدرب برشلونة على أهمية دور فيليبي كوتينيو مع الفريق، اللاعب الذي قالت تقارير إنه قد يرحل عن النادي الكاتالوني.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي:"كوتينيو لاعب كبير، لكنه يحتاج لأسبوع إضافي من التمارين مع المجموعة قبل اختياره ضمن القائمة".

وأضاف "أعول عليه هذا الموسم لأني أراه قادراً على لعب دور مهم في برشلونة. صحيح أنه بدأ معنا الموسم الماضي، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب لمدة أطول مما كنا نتوقع".

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واستمر "بيدري سيلعب غدا (ضد أتلتيك بلباو)، لكن بعدها سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين. يحتاج لذلك. اللاعبون الشباب مثل جابي ونيكو وبالديه ويوسف دمير، يتدربون معنا بشكل يومي ونحاول قدر المستطاع أن نمنحهم الفرصة للعب. أمامهم مستقبل واعد. من المهم أن يخوضوا أكبر عدد ممكن من المباريات، سواء مع الفريق الأول أو الرديف، لأنهم يمثلون مستقبل برشلونة. نحن سعداء بوجودهم معنا".

وأردف نجم برشلونة وهولندا السابق "لدينا خبرات من مباريات سابقة ضد بلباو، سيكون لقاء جيدا".

ويحل برشلونة ضيفا على الفريق الباسكي يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

لقاء هو الأول بين الناديين منذ التقيا في نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وقتها فاز برشلونة بنتيجة 4-1.

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن المتصدر إشبيلية.

بينما بلباو في المركز 14 ورصيده نقطة.

برشلونة كوتينيو بيدري
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