بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي بث البطولة مجانا عبر موقع يوتيوب بعد عدم التوصل لاتفاق مع أي قناة لبيع حقوق البث.

وجاء بيان الرابطة كالآتي:

"ستقوم رابطة الدوري الإيطالي ببث مباريات الدوري على قناتها على يوتيوب حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بداية من يوم السبت الموافق 21 أغسطس، مع انطلاق الدوري الإيطالي، سيتم عرض خمس مباريات من كل جولة مجانًا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في هذه المنطقة".

"ستُبث المباريات بالتعليق العربي، مباشرةً من مركز الإنتاج الجديد الخاص برابطة الدوري الإيطالي في ليسوني، وهي واحدة من الميزات الجديدة الرائعة مع انطلاق الموسم".

"رابطة الدوري الإيطالي مستعدة دائمًا لاغتنام الفرص الجديدة لزيادة قاعدتها الجماهيرية في مثل هذه المنطقة الإستراتيجية والمهمة. في الآونة الأخيرة حصلت قناة رابطة الدوري الإيطالي على يوتيوب على عدد كبير من المشاهدات بين جميع قنوات الدوريات الرياضية، ووصل عدد المشاهدات إلى 4 مليارات مشاهدة حول العالم، بزيادة بلغت 465% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، وبلغ عدد المشتركين 6.8 ملايين مشترك. سيسمح نقل المباريات بزيادة عدد المتابعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو شرط أساسي لتحقيق أقصى استفادة من حقوق دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

ومن المنتظر أن ينتطلق الدوري الإيطالي غدا السبت بمباراتي إنتر ميلان وجنوى، وهيلاس فيرونا وساسولو.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن الخمس مباريات التي سيتم بثها من الجولة الأولى للدوري وهي:

إنتر وجنوى

إمبولي ولاتسيو

أودينيزي ويوفنتوس

روما وفيورنتينا

سامبدوريا وميلان.

ويعد إنتر هو حامل اللقب بعد تتويجه بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي للمرة الـ 19 في تاريخه.