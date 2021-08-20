التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 11:38

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الجيش

بعدما غاب بسبب الإيقاف عن لقاء طلائع الجيش، يعود عمرو السولية لقيادة وسط ملعب الأهلي ضد المصري اليوم الجمعة.

يستضيف الأهلي فريق المصري في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز على ملعب الإسكندرية.

والتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة هو:

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حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهربا" - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حمدي فتحي - حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي الدوري المصري
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