التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة الونش وشيفو وأوباما والجزيري أمام كليوباترا

الجمعة، 20 أغسطس 2021 - 11:37

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

من المتوقع أن يجري باتريس كارتيرون مدرب الزمالك 4 تبديلات على تشكيل فريقه الذي تفوق على وادي دجلة يوم الثلاثاء الماضي.

ويحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويعود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي للفريق بعد غيابهما أمام دجلة بسبب الإيقاف، ومتوقع ظهور سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم "أوباما" من البداية.

أخبار متعلقة
إي.إس.بي.إن: يونايتد يريد مبابي في 2022 بامبو: الأولوية لـ البنك الأهلي إن لم أعد لـ الزمالك أوديجارد إلى المدفعجية حتى 2025 مواعيد مباريات اليوم 20 أغسطس 2021.. الأهلي ضد المصري والزمالك يتحدى كليوباترا

والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - إمام عاشور - يوسف أوباما - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
إميان مفسرا لـ في الجول عدم تلقيه بطاقة بادجي: قيل لنا هناك أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي 10 دقيقة | الدوري الفرنسي
بث الدوري الإيطالي مجانا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 28 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماذا فعل علي ماهر في 6 مواجهات سابقة أمام الأهلي ساعة | تقرير في الجول
فرانس فوتبول: مارسيليا وليل يفكران في مصطفى محمد ساعة | المحترفون
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - عودة السولية أمام المصري ساعة | الدوري المصري
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة الونش وشيفو وأوباما والجزيري أمام كليوباترا ساعة | الدوري المصري
بامبو: الأولوية لـ البنك الأهلي إن لم أعد لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
إي.إس.بي.إن: يونايتد يريد مبابي في 2022 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك