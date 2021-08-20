التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة الونش وشيفو وأوباما والجزيري أمام كليوباترا

من المتوقع أن يجري باتريس كارتيرون مدرب الزمالك 4 تبديلات على تشكيل فريقه الذي تفوق على وادي دجلة يوم الثلاثاء الماضي.

ويحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

ويعود محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي للفريق بعد غيابهما أمام دجلة بسبب الإيقاف، ومتوقع ظهور سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم "أوباما" من البداية.

والتشكيل المتوقع للزمالك هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد الغني - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - إمام عاشور - يوسف أوباما - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 2.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.