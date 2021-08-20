إي.إس.بي.إن: يونايتد يريد مبابي في 2022

قالت شبكة ESPN الأمريكية إن نادي مانشستر يونايتد يستهدف الحصول على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي في 2022.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد

الجناح الموهوب عقده ينتهي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

وكتب التقرير أن يونايتد يضع اللاعب في قائمة المطلوبين في صيف 2022، بعدما يرحل إدينسون كافاني عن الفريق.

فعقد مهاجم أوروجواي مع يونايتد ينتهي في يونيو المقبل.

بعد أشهر قليلة، وفي ظل عدم تجديد عقده، سيحق لمبابي (22 عاما) التوقيع لأي ناد آخر.

لا يزال باريس سان جيرمان يحاول إقناع بطل مونديال 2018 بالاستمرار مع الفريق.

لكن التقارير تزعم أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد الذي يحاول بشتى الطرق الحصول على خدمات اللاعب.

يقضي مبابي موسمه الخامس مع باريس، الفريق الذي انتدبه من موناكو مقابل 145 مليون يورو.

النجم الفرنسي سجل 132 هدفا لباريس في 173 مباراة وأرسل 63 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بـ12 لقبا.