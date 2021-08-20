مواعيد مباريات اليوم 20 أغسطس 2021.. الأهلي ضد المصري والزمالك يتحدى كليوباترا

تستكمل اليوم الجمعة مباريات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الأهلي ضد المصري الساعة 9 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 1 المباراة.

بينما يحل الزمالك، متصدر ترتيب البطولة، ضيفا على سيراميكا كليوباترا الساعة 9 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.

وقد يهبط وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا إذا خسر اليوم ضد مضيفه الإسماعيلي، يجري اللقاء الساعة 7 مساء وتنقله أون تايم سبورتس 3.

وفي السابعة مساء أيضا يلعب إنبي ضد طلائع الجيش وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.

طالع مواعيد كل مباريات اليوم بالضغط هنا