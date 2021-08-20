إسلام عيسى: هدفنا المركز الثالث.. وأتمنى الانضمام للمنتخب

أبدى إسلام عيسى لاعب بيراميدز سعادته عقب فوز فريقه على أسوان بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين للدوري المصري الممتاز.

وتألق عيسى بصورة لافتة في مواجهة أسوان، حيث سجل هدفي الفوز لصالح بيراميدز في المباراة التي أقيمت في الجولة 32 من الدوري المصري.

وقال إسلام إنه سعيد بالتسجيل وبأداء الفريق الذي قدم مواجهة قوية واستحق تحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث.

وأوضح عيسى أن الفريق نجح في تعويض نتائجه الأخيرة وحقق انتصارين متتاليين في الدوري، وأن سعادته بالأداء القوي الذي قدمه بيراميدز تفوق سعادته بالتسجيل، متطلعا لإنهاء الدوري بصورة جيدة.

وشدد اللاعب على هدف الفريق وهو تحقيق المركز الثالث قبل نهاية منافسات الدوري الممتاز.

واختتم عيسى تصريحاته متمنيا التواجد مع المنتخب المصري في المعسكر المقبل، وذلك لتقديم نفسه بالصورة اللائقة ومساعدة المنتخب في مشواره بتصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم.

يذكر أن بيراميدز رفع رصيده بهذا الفوز إلى 49 نقطة بالتساوي مع المصري صاحب المركز الثالث، والذي سيلعب ضد الأهلي في الجولة ذاتها.