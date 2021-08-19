الزمالك ينفي شائعات تجديد تعاقد لاعبيه وإجراء تغييرات في قطاع الكرة

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 23:50

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانا رسميا اليوم الخميس نفى خلاله ما تردد عن تجديد تعاقد بعض لاعبيه أو إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة.

كما أكد مجلس إدارة الزمالك أن أي أنباء يود نشرها سيكون ذلك عبر الموقع والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال حسين لبيب المتحدث الرسمي باسم الإدارة.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

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نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب كل ما تردد عن تجديد عقود بعض اللاعبين.

كذلك نفت اللجنة إجراء أي تغييرات في قطاع الكرة في الوقت الحالي.

وتهيب اللجنة بجماهير نادي الزمالك بالتماسك ورفض أي شائعات الهدف منها معروف.

ويؤكد أعضاء اللجنة أن أي أخبار صحيحة يتم نشرها من خلال الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للنادي ومن خلال رئيس النادي باعتباره المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة.

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