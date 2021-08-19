اتحاد الكرة يعلن حكمي مباراتي الزمالك والأهلي في الدوري

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 23:37

كتب : أحمد الخولي

الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس عن طاقمي التحكيم المكلفين بإدارة مباراتي الزمالك والأهلي في الدوري المصري غدا الجمعة في الجولة 32 من المسابقة.

ويلقتي الزمالك مع مضيفه سيراميكا كليوباترا في ملعب السويس الجديد وسيدير المباراة محمد الحنفي.

وسيعاونه محمد عبد المجيد وعمر فتحي، على أن يتولى أشرف مسعد مهمة الحكم الرابع.

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ويقود طارق مجدي تقنية الفيديو ويعاونه محمد يوسف.

وقاد محمد الحنفي للزمالك خلال الموسم الجاري ثلاث مباريات ضد المصري وغزل المحلة وسموحة.

وفاز الزمالك على المصري وسموحة فيما خسر من غزل المحلة.

أما لقاء الأهلي والمصري في استاد الإسكندرية فسوف يديره محمد الحنفي.

وسيعاونه كل من أحمد توفيق ويوسف البساطي، وسيتولى جلال أحمد مهمة الحكم الرابع.

ويقود أحمد الغندور تقنية الفيديو ويعاونه محمود ناجي.

وقاد محمد عادل للأهلي أربع مباريات خلال الموسم الجاري أمام كل من الإنتاج الحربي والجونة وبيراميدز وأسوان.

وفاز الاهلي معه على الإنتاج الحربي وأسوان فيما تعادل مع الجونة وبيراميدز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة، فيما يأتي المصري رابعا بـ49 نقطة.

الأهلي الزمالك المصري سيراميكا كليوباترا في الدوري
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