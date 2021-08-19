رائعتا إسلام عيسى تنصران بيراميدز وتصعب موقف أسوان من البقاء في الدوري

سجل إسلام عيسى هدفين قاد بهما بيراميدز للفوز على أسوان ليصعب مهمة الأخير في البقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وفاز بيراميدز على أسوان اليوم الخميس بهدفين مقابل لا شيء في ملعب الدفاع الجوي في افتتاح الجولة 32 من الدوري المصري.

سجل إسلام عيسى هدفي المباراة في الدقيقتين الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع والـ90.

بتلك النتيجة وصل رصيد بيراميدز إلى 49 نقطة بالتساوي مع المصري لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الأول ليحتل المركز الثالث.

أما أسوان فتجمد رصيده عند 27 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 وبفارق خمس نقاط كاملة عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز البقاء وللأخير لقاء أقل من منافسه.

ملخص اللقاء

شهدت المباراة سيطرة كلية من بيراميدز عليها وسط استسلام تام من لاعبي أسوان.

ووقف عمر رضوان حائلا أمام إسلام عيسى وأحمد توفيق ومنعهما من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 12.

وكاد محمود صابر يسجل الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع استغل إسلام عيسى تمريرة من محمد حمدي من الناحية اليسرى وأطلق تسديدة مقوسة في الشباك ليعلن عن تقدم بيراميدز.

ولم يكن الشوط الثاني مغايرا في أحداثه بل استسلام تام من أسوان وسيطرة تامة من بيراميدز.

وكاد إبراهيم عادل يسجل هدفا ثانيا من تسديدة قوية لكن تصويبته ارتطمت بالعارضة.

واصل بيراميدز ضغطه ومن عرضية زاحفة من أحمد فتحي من الناحية اليمنى تركها دودو الجباس لإسلام عيسى الذي سدد في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لبيراميدز.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار بيراميدز بهدفين دون رد.