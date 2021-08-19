دوري المؤتمر الأوروبي - توتنام يسقط على يد فيريرا البرتغالي

في واحدة من أبرز مفاجآت الدور التمهيدي لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي المستحدثة، سقط توتنام هوتسبر الإنجليزي على يد مضيفه باكوس فيريرا البرتغالي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة استمرار غياب هاري كين عن صفوف توتنام، بالتزامن مع استمرار الحديث عن إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي.

أيضا دفع توتنام بالعديد من البدلاء في هذه المواجهة، مثل مات دوهيرتي وكارتر فيكرز وبن ديفيز ورايان سيسينيون وهاري وينكس والمهاجم الصاعد داني سكارليت، البالغ من العمر 17 عاما.

مباراة مغلقة للغاية في البطولة الأوروبية الثالثة في الترتيب بعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، حيث لم ينجح السبرز في التسديد سوى مرتين ولم يصب المرمى، فيما امتلك الفريق البرتغالي 5 محاولات منها 3 على المرمى.

ونجح باكوس فيريرا صاحب الأرض في اقتناص هدف الفوز قبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 45، بعد تمريرة بينية رائعة من نونو سانتوس وصلت إلى لوكاس سيلفا الذي أنهاها في أسفل الزاوية اليمنى.

خسارة ليست مفاجئة للغاية بالنظر للتشكيل ولكنها مفاجئة بالنظر لبداية موسم توتنام القوية، حيث تغلب على مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج بهدف نظيف سجله الكوري هيونج مين سون، الذي غاب عن هذه المباراة.

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في لندن يوم الخميس القادم، السادس والعشرين من أغسطس الجاري.