رئيس فيورنتينا: يوفنتوس سرقوا منا كييزا

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 23:12

كتب : عمر خالد

فيديريكو كييزا

اتهم روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي نادي يوفنتوس بسرقة اللاعب فيديريكو كييزا.

وقال رئيس فيورنتينا في تصريحات صحفية: "يوفنتوس سرق كييزا، أندية مثل يوفنتوس وبرشلونة وإنتر مدينين من خلال تلك الأعمال المشبوهه التي يقومون بها".

وأضاف "كيف وقع يوفنتوس مع كييزا؟ إنهم سرقوه أعطوه الكثير من المال، هذه سرقة".

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وأوضح "هناك فرق بيننا وبين يوفنتوس، فكلما زادت الإيرادات، زادت الأموال التي يمكنك إنفاقها، يوفنتوس مرشح مفضل للسكوديتو في كل مرة لأن لديهم فاتورة رواتب قدرها 300 مليون يورو وفاتورة الرواتب التي لدينا 70 مليون يورو، المال مهم بكل تأكيد".

وأشار إلى أن انتقال كييزا ليوفنتوس كان مشابها لإنتقال لوكاتيلي من ساسولو إلى السيدة العجوز.

وكان فيديريكو كييزا انضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء عام 2022 مقابل 40 مليون يورو.

ولكن على عكس لوكاتيلي، التزم يوفنتوس بدفع 10 ملايين يورو مقابل الإعارة، حيث أثار انتقال لوكاتيلي الدهشة، لأن ساسولو سمح بالإعارة لمدة موسمين مجانًا على حد قول كوميسو.

ويلاقي فيورنتينا نادي روما في افتتاح الدوري الإيطالي الأحد المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

فريدريكوا كييزا فيورنتينا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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