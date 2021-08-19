نهاية مسلسل إيمرسون بانتقاله إلى ليون

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 23:06

كتب : أحمد أباظة

إيمرسون بالميري

أخيرا أسدل الستار على ملف رحيل الظهير الإيطالي إيمرسون بالميري عن صفوف تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد الإعلان رسميا عن انتقاله إلى أولمبيك ليون الفرنسي.

وتمت الصفقة على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو، مع مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء تصل إلى نفس المبلغ ليرتفع الإجمالي إلى مليون يورو.

وأكد ليون في بيان رسمي وجود خيار الشراء بنهاية الموسم، وبحسب التقارير الصحفية فإن فيمة الشراء تبلغ 15 مليون يورو.

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وكان عقد إيمرسون ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أن خيار تمديد العقد تم تفعيله قبل هذه الإعارة، لينتهي عقده مع البلوز في يونيو 2023، وهو ما أكده اللاعب نفسه في حديثه مع "إي إس بي إن".

وكانت التقارير الصحفية في إيطاليا تتناول إمكانية عودة اللاعب إلى الكالشيو، في ظل وجود إنتر ميلان ونابولي كوجهات محتملة، ولكن إيمرسون انتقل أخيرا إلى الدوري الفرنسي.

ومنذ انضمامه إلى تشيلسي في يناير 2017، شارك إيمرسون في 71 مباراة فقط على مدار 3 مواسم ونصف، بينهم 33 فقط في البريميرليج.

أما ليون، فقد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، وبدأ الموسم الحالي بصورة سيئة، حيث فشل بتحقيق أي انتصار في أول مباراتين، بينهما خسارة بثلاثية نظيفة أمام أنجيه.

يذكر أن إيمرسون توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع تشيلسي لعام 2021، كما توج بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا.

تشيلسي ليون ميركاتو إيمرسون بالميري
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