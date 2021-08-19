ماجد سامي يجيب لـ في الجول عن هل ينوي شراء كوكاكولا

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

كوكاكولا قبل مواجهة الترسانة

هل طلب ماجد سامي مالك وادي دجلة شراء كوكاكولا؟

أجاب ماجد سامي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com اليوم الخميس قائلا: "ما يتردد عن نيتي شراء نادي كوكاولا غير صحيح بالمرة".

وأتم "لا أعرف ما هو مصدر الخبر لكنني أنفيه نفيا قاطعا لأنه غير صحيح".

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وكانت بعض الأنباء ذكرت نية ماجد سامي شراء كوكاكولا في ظل احتمالية هبوط وادي دجلة كي يستحوذ على النادي المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل وادي دجلة المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن أول مراكز البقاء والذي يحتله البنك الأهلي.

فيما صعد كوكاكولا للمرة الأولى في تاريخه للدوري الموسم المقبل رفقة كل من فاركو والشرقية للدخان.

ماجد سامي كوكاكولا وادي دجلة في الدوري
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