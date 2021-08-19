مصدر من المنتخب لـ في الجول: ارتياح بعد تغيير موعد لقاء أنجولا.. وطلب لم تتحقق

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 21:48

كتب : بسام أبو بكر

تدريبات منتخب مصر استعدادا لكينيا

يشعر منتخب مصر بالراحة عقب تبكير موعد مواجهة أنجولا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مصدر من المنتخب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نشعر بارتياح عقب تبكير موعد لقاء أنجولا في الجولة الأولى".

وكان من المقرر أن تقام المباراة في الثاني من شهر سبتمبر المقبل قبل أن يتم تبكير موعدها بـ24 ساعة.

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وأضاف المصدر "كان لدينا أمنية أن تقام المباراة الأولى ضد أنجولا في الأول من سبتمبر والثانية ضد الجابون في السادس من الشهر ذاته لكن تم رفض الطلب".

وواصل "الآن سوف نستفيد بـ24 ساعة إضافية قبل السفر إلى الجابون لخوض لقاء الجولة الثانية".

وعن برنامج المنتخب قال: "سينضم اللاعبون يوم 28 أغسطس ويصل المحترفون بعد ذلك بيومين وسنخوض مران واحد قبل مواجهة أنجولا".

وتضم المجموعة السادسة في التصفيات كذلك ليبيا.

وأعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة).

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