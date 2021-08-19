حسين لبيب ينفي عبر في الجول تعيين ميدو مستشارا فنيا لمجلس إدارة الزمالك

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك ما تردد عن تعيين ناديه لأحمد حسام "ميدو" مستشارا فنيا للمجلس.

وقال حسين لبيب في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com اليوم الخميس: "تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق".

وواصل "كيف لنا كمجلس إدارة أن نتفاوض مع أي شخص ونعينه في نهاية الموسم؟".

وأتم حسين لبيب حديثه "الوقت الآن ليس مناسبا للحديث عن أي شيء ونحن نركز على نهاية الموسم فقط".

وسبق لميدو العمل كمدير فني للزمالك هذا بالإضافة لتوليه منصب المتحدث الإعلامي لبيراميدز قبل التقدم باستقالته من منصبه.

ومن ناحية أخرى يستعد الزمالك حاليا لملاقاة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.