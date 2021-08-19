مصطفى محمد يصنع في تعادل مثير لـ جالاتا سراي بالدوري الأوروبي

صنع مصطفى محمد هدفا لجالاتا سراي في المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه ريندرز الدنماركي اليوم الخميس.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي جالاتا سراي

وحل جالاتا سراي ضيفا على ريندرز لملاقاته في ملعب إسيكس بارك في ذهاب تحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

افتتح كريم أكتورك أوجلو أهداف المباراة بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من مصطفى محمد في الدقيقة 26.

وأدرك ريندرز التعادل عن طريق فريدريك لاويبنورج في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك في تشتيت الكرة من جالاتا سراي.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها بشكل كامل من البداية للنهاية.

وتعد تلك الصناعة هي الإسهام الأول لمصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع جالاتا سراي في الأهداف سواء بالتسجيل أو صناعتها.

وكانت هذه هي خامس مباراة يشارك فيها مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع جالاتا سراي.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في إسطنبول في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بضغط من قبل أصحاب الأأرض وكاد إريك ماركسن يسجل هدفا برأسية من ركلة ركنية لكن حارس

جالاتا سراي فيرناندو موسليرا تألق وتصدى له.

وجاء تهديد جالاتا سراي الأول من كريم أكتورك أوجلو لكن حارس ريندرز تصدى لتسديدته.

وسدد مارفن إيجو كرة من داخل منطقة الجزاء لكن موسليرا مرة أخرى كان بالمرصاد.

وعكس سير اللقاء مرر مصطفى محمد الكرة على حدود منطقة الجزاء لكريم أكتورك أوجلو الذي أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لفريقه.

وكاد ريندرز يدرك التعادل سريعا في الدقيقة 28 عن طريق سيمون تيبلينج لكن تسديدته مرت بجوار المرمى بقليل.

وفي الشوط الثاني تصدى موسليرا مجددا لتسديدة من سيمون بيسينجر وكان ذلك الإنذار الأخير من ريندرز في الدقيقة 49.

إذ أن بعد ذلك بثماني دقائق أدرك أصحاب الأرض التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من فريدريك لاوينبورج.

وكاد سفيان فيجولي يسجل هدفا قاتلا لجالاتا سراي في الدقيقة 83 ورغم خلو المرمى من حارسه لكنه أهدر الفرصة.

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