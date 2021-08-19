جوارديولا ضد مورينيو.. من هو المدرب الأكثر إنفاقا في التاريخ

منافسة كبيرة جمعت بين الإسباني بيب جوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو في عالم التدريب عبر محطات متفرقة، بدأت بمواجهات لا تنسى في الكلاسيكو الإسباني، حين كان الأول يدرب برشلونة والثاني يقود ريال مدريد.

حتى حين تفرقت بينهما البلدان وتولى بيب قيادة بايرن ميونيخ الألماني وعاد مورينيو إلى تشيلسي الإنجليزي التقيا في السوبر الأوروبي، قبل أن يتجدد الصراع في نفس المدينة الإنجليزية، حين أصبح الإسباني مدربا لمانشستر سيتي وانتقل البرتغالي لتدريب مانشستر يونايتد.

لم تكن هذه هي الجولة الأخيرة، فبعد رحيل مورينيو عن يونايتد تولى قيادة توتنام، ولكن الصراع وصل لنقطة توقفه إلى الآن، بإقالته من تدريب الفريق اللندني وانتقاله لتدريب روما الإيطالي.

هذه هي المعركة المباشرة، ولكن الحرب غير المباشرة كانت على مقعد المدرب الأكثر إنفاقا في التاريخ، وهو الذي تبادلاه عدة مرات، خصوصا في فترة جوارديولا مع سيتي الممتدة منذ 2016، والتي شهدت أضخم معدلات إنفاقه طوال مسيرته.

مجموع إنفاق جوارديولا على مدار مسيرته الممتدة منذ 2008 وحتى اليوم مع 3 أندية، وصل إلى مليار و588 مليون يورو، منهم مليار .و42 مليون يورو في مانشستر سيتي وحده.

رقم لم يقترب منه المدرب الإسباني مع برشلونة في 4 سنوات أنفق خلالها 342 مليون يورو، أو مع بايرن ميونيخ في 3 سنوات أنفق خلالها 204 مليون يورو.

أضخم تعاقدات بيب طوال مسيرته تم في الصيف الحالي، وهو جاك جريليش مقابل 117 مليون يورو، يليه رودري في الموسم قبل الماضي مقابل 70 مليون يورو، فيما يأتي انتقال زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة في المرتبة الثالثة غام 2009 مقابل 69.5 مليون.

المرتبة الرابعة من نصيب أهم صفقات الموسم الماضي روبن دياز مقابل 68 مليون يورو، فيما يأتي رياض محرز في المرتبة الخامسة عام 2018، مقابل 67.8 مليون يورو.

رغم هذا المجموع الضخم، فإن جوارديولا ليس المدرب الأكثر إنفاقا في التاريخ، وإن كان بمقدوره أن يصبح ذلك إن تمت صفقة انتقال هاري كين من توتنام هوتسبر، والتي ليس من المرجح أن تقل عن 150 مليون يورو.

بالانتقال إلى مورينيو، راكم البرتغالي مليار و684 مليون يورو طوال مسيرته في 8 أندية، أبرزها هو تشيلسي الذي أنفق معه 766 مليون يورو في ولايتين.

المرتبة الثانية من نصيب مانشستر يونايتد بـ350 مليون يورو، ثم ريال مدريد بـ168 مليون يورو، يليه إنتر ميلان بـ155 مليون يورو، ثم توتنام بـ135 مليون يورو، وفي الوقت الحالي بلغ إنفاقه مع روما 98 مليون يورو، وفي ذيل القائمة هناك بورتو بـ26 مليون يورو، لأن النادي الأخير حقا بهذه القائمة هو يونيون ليريا، الذي أنفق معه 100 ألف يورو إن جاز احتسابه.

أغلى صفقة في تاريخ مورينيو هي بول بوجبا في صيف 2016 لصالح مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو، أما الثاني فهو روميلو لوكاكو لنفس الفريق في صيف 2017 مقابل 84.7 مليون يورو.

فيما يأتي أندري شيفتشبنكو في المركز الثالث مع تشيلسي بصيف 2006 مقابل 46 مليون يورو، وهي الصفقة التي عجلت بنهاية ولاية مورينيو الأولى في تشيلسي، أما المركزين الرابع والخامس فهما مع يونايتد أيضا، بصفقتي نيمانيا ماتيتش (45 مليون يورو) وهنريك مخيتاريان (42 مليون).

مورينيو لم يكن هادئا هذا الصيف، حيث تعاقد مع تامي أبراهام مقابل 40 مليون يورو كأبرز صفقات روما الصيفية، ولكن إنفاق الذئاب الذي يقارب 100 مليون يورو بالفعل، لن يسعفه بالمزيد في اللحاق بجوارديولا مجددا إن تعاقد مع كين.