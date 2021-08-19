كشاف النجوم - والد لاعب مونشنجلادباخ: أتمنى تمثيل نجلي لمنتخب مصر ولكن

تحدث والد مصطفى أشرف لاعب خط وسط الفريق الأول وتحت 23 سنة بنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن إمكانية تمثيل نجله لمنتخب مصر.

مصطفى أشرف هو لاعب ألماني من أصول مصرية من مواليد 2004 ويبلغ من العمر 17 عاما ويعد واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا.

كما أن مصطفى هو قائد منتخب تحت ألمانيا تحت 17 عاما.

وأكد والد اللاعب في تصريحات لبرنامج The Scout في موسمه الثاني عدم ممانعته لتمثيل نجله لمنتخب مصر ولكن في حالة واحدة.

ما هي تلك الحالة وتفاصيل أكثر نعرفها من خلال الحلقة التي نتعرف من خلالها أيضا على موهبة أخرى مصرية مميزة في نفس النادي.

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