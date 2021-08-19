كشاف النجوم - والد لاعب مونشنجلادباخ: أتمنى تمثيل نجلي لمنتخب مصر ولكن

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 20:31

كتب : وسيم أحمد

The Scout كشاف النجوم

تحدث والد مصطفى أشرف لاعب خط وسط الفريق الأول وتحت 23 سنة بنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني عن إمكانية تمثيل نجله لمنتخب مصر.

مصطفى أشرف هو لاعب ألماني من أصول مصرية من مواليد 2004 ويبلغ من العمر 17 عاما ويعد واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في ألمانيا.

كما أن مصطفى هو قائد منتخب تحت ألمانيا تحت 17 عاما.

وأكد والد اللاعب في تصريحات لبرنامج The Scout في موسمه الثاني عدم ممانعته لتمثيل نجله لمنتخب مصر ولكن في حالة واحدة.

ما هي تلك الحالة وتفاصيل أكثر نعرفها من خلال الحلقة التي نتعرف من خلالها أيضا على موهبة أخرى مصرية مميزة في نفس النادي.

مصطفى أشرف بروسيا مونشنجلادباخ مصر ألمانيا كشاف المواهب
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