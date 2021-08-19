رومانو: تمت.. فلورينزي إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية عن توصل ميلان الإيطالي لاتفاق مع روما بشأن الحصول على ظهيره الأيمن أليساندرو فلورينزي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" الموثوق في أخبار الانتقالات، فإن الاتفاق قد تم على إعارة اللاعب مع أحقية الشراء في نهاية الموسم.

أيضا توصل فلورينزي لاتفاق مع الروسونيري بشأن الشروط الشخصية، ليصبح الأمر مسألة إجرائية، بانتظار خضوعه للكشف الطبي ثم توقيع العقود.

وكان فلورينزي قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف باريس سان جيرمان، الذي قرر عدم ضمه بصورة نهائية بنهاية الموسم، متجها إلى المغربي أشرف حكيمي نجم إنتر ميلان في صفقة كلفته 60 مليون يورو.

والآن يتجه ميلان لإتمام خطوته التالية، وهي التعاقد مع تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي على سبيل الإعارة مع حق الشراء أيضا.

وكان باكايوكو قد قضى موسم 2018-2019 معارا في صفوف ميلان، إلا أن الروسونيري لم يكمل عملية الشراء في هذا الوقت.

وحتى الآن نجح ميلان في التعاقد مع مايك مينيان حارس مرمى ليل الفرنسي لتعويض رحيل جيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان، كما تعاقد مع المدافع فيكايو توموري قادما من تشيلسي.

ولعب فلورينزي مع الفريق الأول لروما منذ 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا، ليقضي موسما واحدا مع الفريق الإسباني ثم يعيد روما إعارته إلى باريس سان جيرمان.

يذكر أن فلورينزي توج مع منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بالفوز على منتخب إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.