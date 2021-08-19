تقرير - باكايوكو يقترب من ميلان للمرة الثانية

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تيموي باكايوكو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى ميلان الإيطالي، وذلك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأفادت عدة مصادر على رأسها "سكاي سبورت" إيطاليا و"كالتشيو ميركاتو" أن ماركو بوسييلو وماركو برانكا، ممثلي وكالة "فيرست" التي تمثل باكايوكو، قد تواجدوا في ميلانو لاجتماع مع باولو مالديني وريكي ماسارا من إدارة الروسونيري.

وينتهي عقد باكايوكو مع تشيلسي في صيف العام القادم، إلا أن إدارة البلوز تملك أحقية تجديد العقد لعام إضافي من طرف واحد، ليستمر عقده حتى يونيو 2023.

هذا الأمر سيجعل فكرة إعارته في صفوف ميلان مع إضافة خيار شراء بنهاية الموسم مسألة قابلة للحدوث، الأمر الذي يسهل عودة لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاما إلى ميلان للمرة الثانية.

وكان باكايوكو ارتدى قميص الروسونيري على سبيل الإعارة طوال موسم 2018-2019، كما قضى الموسم الماضي في الدوري الإيطالي معارا بصفوف نابولي.

ولم يختلف الحال في نابولي أو ميلان أو حتى في إعارته الأولى إلى موناكو، حيث لم يقُم أي من الأندية الثلاثة بتفعيل أحقية الشراء ليعود إلى تشيلسي مرة أخرى.

ولعب باكايوكو 43 مباراة بقميص تشيلسي، بينما لعب 42 مع ميلان و44 مع نابولي، حيث قضى معظم فترة عقده مع البلوز بعيدا عن ملعب ستامفورد بريدج في الإعارات.

يذكر أن تشيلسي كان قد تعاقد مع باكايوكو من موناكو في صيف 2017 مقابل 40 مليون يورو.