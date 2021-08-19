قائمة الأهلي – استمرار غياب محمد شريف.. وعودة بدر بانون والسولية ضد المصري

استمر غياب محمد شريف مهاجم الأهلي عن قائمة الفريق المستدعاة للقاء المصري غدا الجمعة في ملعب الإسكندرية في الجولة 32 من الدوري.

ويغيب محمد شريف في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

فيما عاد بدر بانون للقائمة بعد شفائه من فيروس كورونا والذي جعله يغيب عن المباريات الأخيرة للفريق.

كذلك عاد عمرو السولية بعد نهاية الإيقاف الذي جعله لا يتواجد ضد طلائع الجيش لحصوله على ثلاثة إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: محمود وحيد- بدر بانون- رامي ربيعة- أيمن أشرف- علي معلول- محمد هاني- ياسر إبراهيم

في الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة"- أكرم توفيق- عمرو السولية- أحمد نبيل "كوكا"- محمود عبد المنعم "كهربا"- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر

في الهجوم: والتر بواليا- صلاح محسن- مروان محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

أما المصري فيحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة.