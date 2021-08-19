مران الأهلي – غياب سعد سمير وأجايي عن التدريبات الجماعية.. وانتظام أيمن أشرف والشحات

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 18:53

كتب : حسام نور الدين

جونيور أجايي الأهلي الإسماعيلي

غاب سعد سمير وجونيور أجايي لاعبي الأهلي عن خوض المران الجماعي الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء المصري.

وجاء غياب سعد سمير لإصابته بنزلة برد ما اضطره لخوض تدريبات الركض حول الملعب مع تأديته لتدريبات في الجيمانزيوم.

بينما غاب أجايي لمعاناته من التهاب في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مدته أربعة أيام.

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فيما انتظم أيمن أشرف وحسين الشحات في التدريبات الجماعية.

وكان أيمن أشرف أدى جلسة علاج طبيعي أمس الأربعاء لشكواه من آلام في عضلة السمانة، فيما خاض الشحات جلسة تدريبية في الجيمانزيوم لشكواه من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

ويواجه الأهلي منافسه المصري غدا الجمعة في الجولة 32 من الدوري المصري في ملعب الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 69 نقطة خلف الزمالك المتصدر بفارق أربع نقاط.

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