انتهت الدوري الأوروبي – ريندرز (1) - (1) جالاتا سراي.. مصطفى محمد يصنع هدفا

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي ضد ريندرز الدنماركي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريندرز الدنماركي وجالاتا سراي التركي في ذهاب تحديد المتأهل لمجموعات الدوري الأوروبي.

ويخوض مصطفى محمد المباراة مع جالاتا سراي في التشكيل الأساسي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق83: سفيان فيجولي يفشل في هز الشباك رغم خلو المرمى من حارسه ليهدر فرصة هدفا ثانيا قاتلا على جالاتا سراي.

ق70: مازال التعادل الإيجابي قائما وغياب الفرص الخطيرة في الدقائق الأخيرة.

ق57: جوووول التعادل لريندرز عن طريق فريدريك لاوينبورج بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك من مدافعي جالاتا سراي وفشلهم في تشتيت الكرة.

ق49: تسديدة من سيمون بيسينجر لكن موسليرا تصدى له.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم جالاتا سراي بهدف دون رد صنعه مصطفى محمد.

ق45: رأسية قوية من فيتو هاميرشوي ميستراتي لكن موسليرا تصدى له.

ق35: ألباسلان أوزتورك سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لجالاتا سراي لكنها مرت بجوار مرمى الفريق الدنماركي بقليل.

ق28: سيمون تيبلينج كاد يدرك التعادل سريعا لريندرز لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

ق27: كريم أكتورك أوجلو تسلم تمريرة من مصطفى محمد امام منطقة الجزاء وأطلق تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء ليسجل الهدف الأول لجالاتا سراي.

ق26: جووووووول أووول لجالاتا سراي عكس سير اللقاء.

ق23: مارفن إيجو سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن موسليرا واصل التصدي لهجمات الفريق الدنماركي.

ق15: ضغط من الفريق الدنماركي لكن مازال التعادل السلبي قائما حتى الآن.

ق14: مارفن إيجو يسدد كرة زاحفة لكن موسليرا تصدى له.

ق8: كريم أكتورك أوجلو ينفرد بمرمى ريندرز لكن الحارس تصدى لتسديدته.

ق6: إريك ماركسن يحول عرضية من ركلة ركنية برأسية قوية للفري قالدنماركي لكن موسليرا يتألق ويتصدى له.

انطلاق المباراة.

جالاتا سراي مصطفى محمد الدوري الأوروبي
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