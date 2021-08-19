أثليتك: بايرن لن يبيع ليفاندوفسكي

لن يوافق بايرن ميونيخ على بيع مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق أن المهاجم البولندي يريد الرحيل عن بايرن لخوض تحدي جديد وأن بايرن يقدر سعر اللاعب بـ100 مليون جنيه إسترليني.

لكن شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية شددت أن بايرن لن يوافق على رحيل ليفاندوفسكي وأن النادي لم يحدد أي قيمة للموافقة على بيعه.

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في صيف عام 2023.

وحتى الآن لم يتحدث مع بايرن بشأن تجديد تعاقده ما جعله يفكر في الرحيل بحثا عن خوض تحد آخر.

وسجل ليفاندوفسكي 204 هدفا في الدوري الألماني رفقة بايرن خلال 220 مباراة خاضها مع الفريق في المسابقة.