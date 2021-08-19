آس: برشلونة يرغب في تدعيم خط الوسط بلاعب خيتافي

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 15:58

كتب : عبد الرحمن فوزي

ماورو أرامباري

كشفت صحية "آس" الإسبانية عن نية برشلونة في تدعيم خط وسط الفريق بالتعاقد مع ماورو أرامباري لاعب خيتافي.

وقالت آس أن رامون بلانيس السكرتير الفني لبرشلونة هو من يرغب في ضم اللاعب لبرشلونة بعد أن كان قد تعاقد معه عندما كان يعمل في خيتافي.

ومازالت إدارة برشلونة تعمل على رحيل بعض اللاعبين لتقليل الرواتب ومصاريف النادي، ولكن في نفس التوقيت تسعى الإدارة الفنية للنادي لتدعيم الفريق وخصوصا خط الوسط.

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ويرى بلانيس أن اللاعب الأوروجوياني سيجلب القوة والعضلات لخط وسط برشلونة.

وفقا لآس فإن برشلونة ليس النادي الوحيد الي يسعى لضم أرامباري، إذ أن أتليتكو مدريد وإشبيلية، ومانشستر يونايتد أيضا يضعون اللاعب في قائمة تعاقدتاهم، وكان هو المرشح الأول لتعويض رحيل ساؤول في أتليتكو مدريد في حال انضم لبرشلونة.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع خيتافي في 35 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف.

الدوري الإسباني برشلونة خيتافي ماورو أرامباري
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