عماد سليمان لـ في الجول: اللجنة الفنية ستتقدم باستقالتها بنهاية الموسم

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 15:20

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف عماد سليمان المشرف العام على الإسماعيلي تقدم اللجنة الفنية للنادي باستقالتها عقب نهاية الموسم.

وتضم اللجنة الفنية للإسماعيلي: علي أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "اللجنة الفنية ستتقدم باستقالتها بعد نهاية لقاء سيراميكا كليوباترا (الجولة الأخيرة للدوري)".

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وأوضح "يأتي القرار بعدما حققت الهدف الذي جاءت من أجله وهو إبعاد الفريق عن الهبوط، بعدما ساءت نتائج الدور الأول".

وأتم "نعمل حاليا على الانتهاء من التدعيمات الجديدة للفريق استعدادا للموسم المقبل".

ووصل رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 بعد مرور 31 جولة من الدوري.

ويتبقى للدراويش 3 مواجهات في الدوري أمام وادي دجلة ثم طلائع الجيش وأخيرا سيراميكا كليوباترا.

الإسماعيلي في الدوري الدوري المصري
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