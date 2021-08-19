بوكيتينو : مبابي لاعبا لـ سان جيرمان.. وموقف ميسي من المشاركة أمام بريست

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان على ثقته في بقاء كيليان مبابي لاعبا في الفريق في الموسم الحالي.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مع تقارير صحفية عن تقديم النادي الإسباني 120 مليون يورو لضمه وسط رفض باريس سان جيرمان التخلي عنه.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة بريست: "الشائعات حول مبابي؟ أنا احترم فترة الانتقالات، نحن نعلم أن الكثير من الأشياء تقال لبعضنا البعض سواء كانت تحدث أو لا. ما يمكنني قوله أن مبابي يعمل، والأهم من ذلك أنه هادئ ويعرف ماذا يفعل ويستعد لمباراة الغد".

وأضاف "نود منه أن يبقى ونعشر بأنه يركز من أجل مباراة الغد، هو يعمل بجد وبحماس كبير، إنه لاعبنا وأنا أراه مستمرا معنا في الموسم الحالي".

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن رغبة مبابي في الرحيل والانضمام لباريس سان جيرمان سواء في الموسم الحالي أو الانتظار للموسم المقبل والرحيل بشكل مجاني.

وواصل "ميسي؟ التواصل بينه وبين زملائه الجدد كان سريعا جدا، يمكن الشعور أنه هناك مشاعر جيدة بينهم، ليس فقط على أرض الملعب ولكن خارجها أيضا، عندما يتواجد ذلك العدد من المواهب، يجب أن يكون هناك ذلك النوع من التواصل".

واستطرد "لم نقرر بعد إذا كان سيلعب ميسي أم سيغيب، سوف نحلل إذا كان بإمكانه المشاركة وسنقرر قريبا، ما يجلبه للفريق معروف للجميع هو يجلب أيضا الطاقة الإيجابية ونحن سعداء به".

وأتم "دوناروما؟ العديد قد يحصل، مازال أمامنا 24 ساعة قبل المباراة، حينما نقرر أنه سيكون جزء من التشكيل، حينها سيكون قادرا على اللعب".

ولم يشارك ليونيل ميسي أو جانوليجي دوناروما مع الفريق منذ انمضامهم في الصيف الحالي بسبب عدم جاهزيتهم لحصولهم على فترة راحة بعد المشاركة في يورو 2020 وكوبا أمريكا.

ويلتقي باريس سان جيرمان غدا الجمعة مع بريست في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يحتل حاليا المركز الثالث بعد الحصول على العلامة الكاملة برصيد ست نقاط وبفارق الأهداف عن كليمون فوت وأنجيه المتصدر.

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