بيدرو إلى لاتسيو قادما من روما ليكتب ما لم يحدث منذ 36 عاما

أعلن نادي لاتسيو في بيان رسمي تعاقده مع بيدرو قادما من صفوف روما في صفقة تاريخية بين الناديين.

بيدرو النادي : روما لاتسيو

وتعد تلك الصفقة هي التعامل الرسمي الأول بين الناديين الأكثر عدائية في إيطاليا منذ 36 عاما.

ويعد ذلك أول انتقال مباشر بين الناديين منذ رحيل الحارس أوسوتيليو مالييوجيلو من روما إلى لاتسيو.

وأشار النادي إلى أنه قد أتم التعاقد مع بيدرو لمدة موسمين حتى يونيو 2023، في صفقة انتقال حر.

وتشير التقارير أن بيدرو سيتقاضى 3 مليون يورو في الموسم الواحد، كما وفر على إدارة روما 8 ملايين يورو من تعاقده الذي كان يمتد لموسمين.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن جوزيه مورينيو مدرب روما كان قد أخبر الإدارة واللاعب بعدم وجود له في مشروعه مع النادي العاصمي، على عكس ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو الذي طلب من الإدارة التعاقد معه.

وسبق لـ بيدرو التدريب تحت قيادة ساري عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي وتمكن الفريق حينها من التتويج ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك بيدرو الموسم الماضي مع روما في 40 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل ستة أهداف وصناعة 7 آخرين في جميع البطولات.