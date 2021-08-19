جونزاليز يرد على بيريز: رحيل ماتا عن ريال مدريد بسبب نجلي كذب

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 13:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

ميتشيل جونزاليز

رد ميتشيل جونزاليز مدرب خيتافي الحالي ومدرب فريق ريال مدريد الثاني الأسبق على التسريبات التي نُسبت لفلورينتينو بيريز التي قال بها أن المدرب قرر رحيل خوان ماتا عن ريال مدريد ليلعب نجله بدلا منه.

وكان بيريز قد قال خلال تسريبات قديمة والتي نشرت عبر صحيفة كونفيدينشيال الرقمية: "بعيدا عن كونه مدربا سيئا ومحتلال، ولكنه أيضا قد ألقى بماتا خارج النادي ليضع نجله بدلا منه".

ورد جونزاليز في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو قائلا: "إذا قابلت فلورنتينو بيريز الشخص بشخصه وليس بصفته رئيس ريال مدريد، سأخبره برأيي بكل احترام عن ما يعتقده بي وعن ما أعتقده به".

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وتابع "كلامه لا يؤثر علي، أفهم أنه وضع غريب ومحير وغير حذر بعض الشيء لا شيء أكثر من ذلك، كما أنني لا أعرف إذا كان يتحدث بصفته فلورنتينو بيريز أم رئيس ريال مدريد من الصعب التمييز بين ذلك".

وأضاف "إلقائي بماتا خارج النادي هو كذبة، لأن كلاهما تشارك اللعب مع الفريق، والأكثر من ذلك أنني أتذكر أن الأمر انتهى وماتا خاض مباريات أكثر، وفي النهاية رحل كلاهما عن الفريق في ظروف مختلفة ولكن في نفس التوقيت".

ميتشيل جونزاليز كان لاعبا سابقا في صفوف ريال مدريد في الفترة ما بين 1982 وحتى 1996 وخاض مع الفريق 404 مباراة سجل خلالهم 97 هدفا.

وكان جونزاليز قد تولى تدريب الفريق الثاني لريال مدريد في الفترة ما بين 2006 حتى 2007 ويقود خيتافي في الدوري الإسباني حاليا.

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