تقرير فرنسي: ميلان يقترب من ضم مهاجم موناكو.. غاب عن 99 مباراة بسبب الإصابات

وجد ميلان ضالته في مركز المهاجم ويقترب من ضم الإيطالي بيترو بيليجري مهاجم موناكو الفرنسي.

وبحسب موقع " footmercato" الفرنسي فأن الإيطالي سيرحل في الصيف الجاري عن صفوف الفريق الفرنسي.

ويظهر ميلان على رأس الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، إذ أوضح أكثر من صحفي إيطالي ارتباط الروسونيري باللاعب.

بيليجري البالغ 20 عاما، انضم في يناير 2018 لصفوف موناكو قادما من جنوى مقابل 25 مليون يورو.

إلا أن الإصابات أرهقت الشاب الإيطالي فاكتفى بالمشاركة في 23 مباراة بجميع المسابقات وسجل خلالها هدفين وصنع هدفا، إذ تعرض لـ 14 إصابة غاب بسببها عن 99 مباراة.

وعُرف بيليجري في إيطاليا عن طريق مباراة روما أمام جنوى في ملعب الأولمبيكو عام 2016 في المباراة الأخيرة للأسطورة فرانشيسكو توتي.

بيليجري سجل هدفا وأصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الإيطالي، وثالث أصغر لاعب يسجل في الدوري الإيطالي.

وحمل بيليجري رقما قياسيا كونه أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي عندما شارك كبديل أمام تورينو بعمر 15 عاما و280 يوما حينها.

وفي الموسم التالي أصبح أول لاعب بعمر 16 عاما يسجل ثنائية في الدوريات الأوروبية الكبرى عندما هز شباك لاتسيو في سبتمبر 2017.

وعقب انضمامه لموناكو سجل في شباك بوردو ليصبح أول لاعب من مواليد القرن 21 يسجل في تاريخ الدوري الفرنسي.

وضم ميلان في الميركاتو الصيفي الحالي الفرنسي أوليفييه جيرو كما يمتلك المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.