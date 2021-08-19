تقارير: بين أزمة الرواتب ورفض الرحيل.. أسبوع حاسم في مستقبل بعض لاعبي برشلونة

ما زال مستقبل بعض اللاعبين معلقا في برشلونة بين السعي لتخفيض إجمالي الرواتب وعدم رغبة البعض في الرحيل.

صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن مستقبل المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت سيحسم الأسبوع المقبل.

برايثوايت يرغب في الاستمرار مع النادي الكتالوني وهو موقفه الذي لم يتغير منذ بداية سوق الانتقالات.

رفض المهاجم الدنماركي الانتقال لبرايتون وويست هام في لإنجلترا رغم وجود رتب أفضل إلا أنه يراهما خطوة للخلف في مسيرته.

برشلونة متفتح على قبول عرض للاعب خلال ما تبقى من سوق الانتقالات ولكنه لن يمانع استمراره في ظل بدايته الجيدة للموسم أمام ريال سوسييداد بتسجيل هدفين وصناعة هدف.

على صعيد آخر، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي متفتح الآن على فكرة الخروج من برشلونة.

اللاعب رفض الخروج من الفريق في وقت سابق ولكنه الآن قد يوافق على الرحيل في ظل وجود عرضين من روما الإيطالي وليون الفرنسي فريقه السابق.

أومتيتي لم يتخذ قراره بعد ويرغب برشلونة في بيعه ولكنه لن يانه التخلي عنه على سبيل الإعارة مع تفهم فكرة أنه لا يوجد ناد سيرغب في المخاطرة بلاعب لم يشارك بشكل منتظم خلال آخر 3 سنوات.

الفريق الكتالوني عانى من أزمة في إجمالي الرواتب الصيف الحالي أخرت تسجيله لبعض اللاعبين حتى بداية الدوري وكانت سببا مباشرا في رحيل قائده ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

برشلونة بعد الفوز على ريال سوسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين سيخرج لمواجهة أتليتك بلباو في الجولة الثانية للدوري الإسباني.