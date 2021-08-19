دوناروما: رحلت عن ميلان بسبب اختلاف الطموح.. وسأظل من محبي النادي دائما

كشف جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان عن أسباب رحيله عن فريقه السابق ميلان.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وانضم دوناروما لـ باريس سان جيرمان الصيف الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الروسونيري.

وقال دوناروما في حوار مع صحيفة كوريرو ديلو سبورت الإيطالية: "قضيت ثمان سنوات مع ميلان، لقد كان الفريق هو منزلي وحصلت على العديد من الذكريات الرائعة".

واستمر"مازلت متحمسا لميلان وأكن احتراما كبيرا للأشخاص الذين يعملون هناك والمشجعين، ولكن الحياة تتكون من اختيارات وكانت لدينا طموحات مختلفة، سأظل دائما من محبي ميلان، ولن أنسى الثمان سنوات، ولكنني رحلت لأتحسن وأنمو وأصبح أقوى".

وتابع "هناك قرارات تتسم بالنضج أكثر، دائما ما كنت اتخذ قراراتي المهنية وحدي، تركتني عائلتي دائما لفعل ذلك ودعمتني، ومينو رايولا أيضا فعل نفس الشيء، إنه يحترم رغبات عملائه 100% ويفعل كل شيء لتلبية طلباتهم".

وشدد "لقد تركت ميلان ولم يكن لدي أي اتصال بأندية أخرى أنا أقسم بذلك، ولكنني كنت متأكدا من ظهور عرض أوروبي جيد".

وأضاف "عندما وقعت مع باريس سان جيرمان أخبرني رئيس النادي بأننا أخيرا معا، الآن أنا بخير وأشعر بالاترياح والهدوء".

وأتم "العام الماضي لم يفز الفريق بالدوري الفرنسي، ولكن الهدف الحقيقي هو دوري أبطال أوروبا، باريس لطالما أرادتني، لكن في ذلك الوقت كانت الأولية لميلان واليوم أيضا، بفضل ميلان أشعر بثقة أكبر ونضجا أكثر وتحسن مستواي كثيرا".

وقاد دوناروما منتخب إيطاليا للتتويج بـ يورو 2020، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ولم يشارك دوناروما مع باريس سان جيرمان في أي مباراة منذ انضمامه بعد حصوله على فترة راحة بعد انتهاء مشاركته في يورو 2020.

وشارك دوناروما مع ميلان الموسم الماضي في 48 مباراة، تمكن خلالهم من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، واستقبل 54 هدفا.