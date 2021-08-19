تقارير يونانية: كوكا يغيب عن مواجهة سلوفان في الدوري الأوروبي

كشفت تقارير يونانية احتمالية غياب أحمد حسن كوكا عن المشاركة بقميص أولمبياكوس اليوناني أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الدوري الأوروبي.

ويبدأ أولمبياكوس في الدوري الأوروبي اليوم عقب توديع أبطال أوروبا من الدور التمهيدي الثالث ضد لودوجريتس البلغاري.

وبحسب "newsit" و"novasports" اليوناني فأن بيدرو مارتينيز المدير الفني البرتغالي لن يعتمد على كوكا في مباراة اليوم الخميس.

وأوضح التقريران أن كوكا شعر بآلام في التدريبات أمس وغاب عن المران.

وكان كوكا قد أهدر ركلة ترجيحية ضد الفريق البلغاري ساهمت في إقصاء أولمبياكوس المبكر من دوري الأبطال.

كوكا (28 عاما) خاض 94 مباراة مع الفريق اليوناني سجل 38 هدفا وصنع 7 في جميع المسابقات وتوج بـ 3 ألقاب.

وكان تقرير سابق قد أشار إلى احتمالية رحيل كوكا عن صفوف أولمبياكوس إذ يسعى النادي لتعويض خسائره المادية عقب فشل التأهل لدور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن ينضم كوكا بنهاية الشهر الجاري لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبدء مشوار تصفيات كأس العالم 2022 بلقائي أنجولا والجابون.