مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع بن خماسة

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 11:32

كتب : محمد عبد العظيم

محمد بن خميسة - مالاجا

أوضح مصدر من الزمالك حقيقة التفاوض مع الجزائري محمد بن خماسة لاعب مالاجا الإسباني.

محمد بن خميسة

النادي : اتحاد الجزائر

مالاجا
الزمالك

وربطت تقارير جزائرية لاعب الوسط الدولي بالانضمام لصفوف الزمالك الموسم المقبل.

وقال مصدر من الزمالك –فضل عدم ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "بن خماسة عُرض على النادي وندرس فكرة التعاقد معه، ولم نتقدم بعد بعرض رسمي".

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وشدد "سنحدد إمكانية ضم اللاعب بعد نهاية الدوري".

ويلعب بن خماسة في صفوف مالاجا الإسباني في الدرجة الثانية الإسبانية ويمتد تعاقده لموسم آخر.

وانضم بن خماسة لصفوف الفريق الإسباني الموسم الماضي 2019-2020 وخاض منذ ذلك الحين 42 هدفا دون أن يسجل أو يصنع.

لاعب الوسط البالغ 28 عاما بدأ مسيرته بقميص اتحاد العاصمة الجزائري وخلال 5 مواسم قضاها مع الفريق سجل 4 أهداف وصنع 7 في 128 مباراة، محققا لقب الدوري مرتين.

وسبق أن التقى بن خماسة مع الفريق الجزائري أمام الزمالك في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2016-17 وشارك لمدة 3 دقائق فقط كبديل.

وبقميص الثعالب شارك بن خماسة في 5 مباريات دولية.

الزمالك محمد بن خميسة - مالاجا في الدوري
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