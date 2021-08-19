فالفيردي: لم أتردد عن طلب برشلونة.. و حقيقة الشجار مع ميسي

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 11:39

كتب : عبد الرحمن فوزي

إيرنستو فالفيردي

شدد إيرنستو فالفيردي المدرب الأسبق لبرشلونة على عدم تردده حين طلبت منه إدارة برشلونة تولي تدريب الفريق.

وقال فالفيردي في حوار مع برنامج "الديا دي مانانا" ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية : "أتليتيك بلباو كان هو المكان الي كنت أسعد فيه بكل الطرق، وكان هناك أوقات ليست من الأفضل، ولكن على سبيل الانتماء لا يمكن أن تشعر بشعور مماثل في مكان آخر".

وتابع "لم اتردد حيت عرض علي تدريب برشلونة، لقد رأيت ذلك خيارا للحصول على خبرات التي كان يجب أن أجربها، ومن ثم رحلت هذا هو الأمر".

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وأضاف "تشاجرت مع ميسي؟ هذه الأشياء لا يمكن قولها، إنها جزء من الغموض، من الجيد أن هذا هو الحال لا يجب أن يعرف الناس كيف نحن وأن يعتقدوا أننا نعرف كل شيء، ومن الأفضل أن لا يعرفوا الحقيقة".

وشدد "بلباو كان فريقا رائعا، وكل ما خضناه على مدار أربع سنوات على المتسوى الشخصي رائعا، الوداع كان صعبا للغاية مع اللاعبين، والأكثر تعقيدا خلال المؤتمر الصحفي، لقد كنت مربتطا بتلك المجموعة بشدة".

وأتم "العودة للتدريب؟ نعم هذا ممكن، ولكن يجب أن يكون شيئا مختلفا ومحفزا، بعد برشلونة كنت بحاجة لبعض الوقت للهدوء وأردت أن اغتنم تلك الفرصة للسفر على الرغم من الوباء، ولكن لست متأكدا مما سأفعله".

وكانت المحطة الأخيرة لفالفيردي في التدريب مع برشلونة والتي تولى بها القيادة الفنية للفريق منذ 2017 حتى 2020.

ونجح فالفيردي في قيادة برشلونة للتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما نجح في قيادة أتلتيك بلباو في التتويج بكأس السوبر الإسباني.

برشلونة أتلتيك بلباو إرنستو فالفيردي
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