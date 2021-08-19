تقارير: بين اهتمام ريال مدريد وسان جيرمان وعرض مانشستر.. غموض مستقبل بوجبا

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن التنافس بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان لن يتوقف عند كيليان مبابي، بل سيمتد إلى بول بوجبا الموسم المقبل.

الصحيفة كشفت عن أن جزء من خطة ريال مدريد لسوق الانتقالات المقبل سيعتمد على اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم الصيف القادم للتعاقد معهم.

الأمر ذاته سينطبق على باريس سان جيرمان في حالة الثنائي بول بوجبا وكريستيانو رونالدو.

الأمر الحاسم وقتها سيكون قالراتب الذي سيقدمه كلا الناديين وهو ما يستطيع باريس سان جيرمان المنافسة فيه بقوة مع غبتهم في إضافة نجم فرنسي للتشكيل.

موقع "ذا أثليتك" اوضح عرض مانشستر يونايتد لبول بوجبا للتجديد اليوم براتب 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

مانشستر يونايتد يريد الإبقاء على اللاعب مع ظهوره بمستوى مميز خلال الموسم الماضي وبداية الحالي ولكن بول بوجبا لم يوافق بعد على تجديد التعاقد.

بول بوجبا صنع أربعة أهداف في أول مباريات مانشستر يونايتد في الموسم أمام ليدز يونايتد ليكون أول لاعب في تاريخ النادي يصل لهذا الرقم في مباراة واحدة في البريميرليج.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة ساوثامبتون على ملعب سانت ميري ضمن مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي.