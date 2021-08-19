سكاي: ليفاندوفسكي يبحث عن تحد جديد

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 10:53

كتب : عبد الرحمن فوزي

روبرت ليفاندوفسكي

شددت شبكة سكاي سبورتس على نية روبيرت ليفاندوفسكي في البحث عن تحد جديد بعيدا عن بايرن ميونيخ قبل بلوغه سن الـ 35.

وفقا لسكاي فإن المهاجم الي سيتتم عامه الـ 33 يوم في الشهر الجاري، سعيد في بايرن ميونيخ ولكنه يرغب في الانتقال لنادي أوروبي كبير آخر قبل بلوغه سن الـ 35.

النادي الألماني يخطط للإبقاء على اللاعب حتى 2023 عند نهاية عقده الجاري، ويقيم سعر اللاعب حاليا بأكثر من 100 مليون يورو.

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وفقا لسكاي، فإن بايرن ميونيخ لم يعرض على المهاجم البولندي تمديد تعاقده إلى ما بعد 2023، والذي سيصعب انتقاله لأي نادي آخر، لذلك فإن اللاعب متحمس لتفتح بايرن ميونيخ لفكرة رحيله ولكنه لن يفعل أي شيء يضر بعلاقته مع النادي أو الجماهير.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي في وقت سابق بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

ليفاندوفسكي بدأ الموسم الحالي بخوض مباراتين حتى الآن، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين، وساهم في تتويج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألماني بالفوز على بوروسيا دورتموند.

الدوري الألماني روبيرت ليفاندوفسكي
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