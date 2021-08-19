خالد جلال: غرامة كبيرة تنتظر محمد عصام بعد وقوفه على الكرة أمام المقاصة

الخميس، 19 أغسطس 2021 - 00:03

كتب : FilGoal

الزمالك ضد نادي مصر - خالد جلال

قرر خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي توقيع غرامة مالية على محمد عصام لاعب فريقه مع إيقافه لأجل غير مسمى بعدما وقف على الكرة أمام مصر للمقاصة.

كريم بامبو

النادي : البنك الأهلي

محمد عصام

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وفاز البنك الأهلي على المقاصة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال جلال عبر قناة صدى البلد: "المقاصة يلعب الدوري دون دوافع ولا ينافس على أي شيء على عكس فريقنا الذي لديه دوافع قوية من أجل البقاء في الدوري".

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وأضاف "نجحنا في استغلال الإرهاق البدني للمقاصة في الشوط الأول والخروج متقدمين ثم قتل المباراة في الشوط الثاني".

وكشف "قررت إيقاف محمد عصام لأجل غير مسمى بعد وقوفه على الكرة أمام المقاصة وسيتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه".

وشدد "أرفض تماما هذا التصرف منه الذي كان سببا في تلقينا هدفين أمام المقاصة رغم تقدمنا في النتيجة، وبعدها ذهبت إلى محمد عبد الجليل مدرب المقاصة وقبلت رأسه واعتذرت له".

وعن سوبر هاتريك كريم بامبو أتم تصريحاته "توفيق من الله وأخبرته بعد المباراة السابقة أنه سيلعب أساسيا أمام المقاصة لأنه لم يشارك سوى 7 دقائق فقط في اللقاء الماضي، وذلك حتى نستغل عدم إرهاقه في اللعب ضد المقاصة الذي يعاني من الإجهاد".

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