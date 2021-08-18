كرة طائرة - خبر في الجول.. رضا هيكل ينتقل إلى الدوري البلغاري

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 22:31

كتب : إبراهيم رمضان

رضا هيكل

علم FilGoal.com أن رضا هيكل نجم الزمالك للكرة الطائرة انتقل إلى فريق سيسكا صوفيا البلغاري للاحتراف معه بعد نهاية تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأتم رضا هيكل اتفاقه مع النادي البلغاري الذي سينضم له لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب الأسبوع المقبل إلى بلغاريا للانضمام للنادي بشكل رسمي وبدء رحلته مع فريقه الجديد.

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وانتهى تعاقد رضا هيكل مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

وفاز هيكل مع الأبيض في الموسم الماضي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد التغلب على الأهلي في النهائي.

الزمالك رضا هيكل كرة طائرة
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