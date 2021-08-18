اتحاد الكرة: في ظل الاحترام للتحكيم المصري.. 4 حكام يديرون مباريات عربية وإفريقية خلال أسبوع

نشر اتحاد الكرة المصري بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء أعلن خلاله اختيار أربعة حكام لإدارة مختلف المباريات في البطولات العربية والإفريقية.

وتحت عنوان "في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري دوليا" أوضح اتحاد الكرة أن نهائي البطولة العربية بين اتحاد جدة والرجاء ستقام بإدارة محمود البنا.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن نظيره الإفريقي "كاف" اختار إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء موريتانيا وزامبيا، ومحمود البنا لإدارة لقاء زيمبابوي مع جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما اختار الاتحاد العربي طاقم تحكيم نسائي مصري لإدارة مباريات في كأس العرب للسيدات.

وجاء بيان اتحاد الكرة كاملا كالتالي:

في ظل الاحترام الذي يلقاه التحكيم المصري دوليا :

أربعة أطقم تحكيم في البطولات العربية والأفريقية خلال أسبوع واحد

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم تحكيم المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال العرب المقرر اقامتها يوم السبت المقبل بمدينة الرباط بين فريقي الاتحاد السعودي والرجاء المغربي على النحو التالي :

المصريون محمود البنا حكم ساحة ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام مساعدين وأمين عمر حكم رابع وجهاد جريشة حكم فيديو والسوداني محمد عبد الله ديالا حكم فيديو مساعد

في الوقت نفسه اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقمين حكام مصريين لإدارة مباراتين ضمن تصفيات أفريقيا لكأس العالم، حيث يدير مباراة موريتانيا مع زامبيا طاقم مكون من: ابراهيم نور الدين ويعاونه سمير جمال وهاني عبدالفتاح ومعهم احمد الغندور حكما رابعًا

فيما يدير مباراة زيمبابوي مع جنوب افريقيا محمود البنا ويعاونه محمود ابوالرجال واحمد حسام طه ومعهم امين عمر حكما رابعًا.

كما اختارالاتحاد العربي طاقم محكمات مصريات للتحكيم في بطولة كأس العرب للسيدات التي ينطلق في القاهرة يوم الثلاثاء المقبل يتكون من: شاهنده المغربي ومني عطاالله ويارا عاطف

يأتي ذلك في إطار الاحترام الذي يلقاه التحكيم والحكام المصريين على المستويين العربي والأفريقي.