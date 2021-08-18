أتليتكو مدريد يعلن تمديد تعاقده مع يورينتي

أعلن أتليتكو مدريد في بيان رسمي تمديد تعاقده مع لاعب الفريق ماركوس يورينتي.

ماركوس يورينتي النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأشار النادي في البيان إلى أن يورينتي وقع عقدا جديدا لمدة ست سنوات مقبلة حتى يونيو 2027.

يورينتي كان قد انضم لأتليتكو مدريد في 2019 قادما من صفوف ريال مدريد.

وعلق يورينتي على خبر تجديده عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "جئت إلى أتليتكو مدريد بحماس كبير منذ سنتين، ومنذ ذلك الحين سرت في طرق كثيرة جعلتني أنمو كلاعب كرة قدم وكإنسان".

وتابع " لقد وقعت ووقفت من جديد، ووجدت عائلة ثانية وعشنا لحظات لا تنسى، هناك أماكن في العامل تشعر فيها بالرضا وهناك أشخاص تجعلم تعيش الحياة، وهناك لحظات ستظل دائما معي هنا".

وأتم "سأستمر حتى عام 2027 على الأقل، سنواصل هذا الطريق الجميل معا".

وساهم يورينتي في تتويج أتليتكو مدريد بمسابقة الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وشارك يورينتي الموسم الماضي في 45 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفا وصناعة 12 آخرين.